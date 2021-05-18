В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых больных COVID-19
В Украине за 17 мая COVID-19 диагностировали у 4095 человек, госпитализировали 999 больных, зафиксировано 285 летальных случаев, 17 751 пациент выздоровел
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4 095 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника", - сообщил министр.
Всего за сутки провели 61 110 тестов на коронавирус.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), городе Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 160 095 человек;
- выздоровели - 1 882 344 лица;
- летальных исходов - 48 469;
- проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.
Напомним, в Украине за 16 мая COVID-19 диагностировали у 2136 человек, госпитализировали 1260 больных.
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