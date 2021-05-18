В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых больных COVID-19

Фото: из открытых источников

В Украине за 17 мая COVID-19 диагностировали у 4095 человек, госпитализировали 999 больных, зафиксировано 285 летальных случаев, 17 751 пациент выздоровел

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4 095 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника", - сообщил министр.

Всего за сутки провели 61 110 тестов на коронавирус.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), городе Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 160 095 человек;

выздоровели - 1 882 344 лица;

летальных исходов - 48 469;

проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.

Напомним, в Украине за 16 мая COVID-19 диагностировали у 2136 человек, госпитализировали 1260 больных.



