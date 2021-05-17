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17 травня 2021, 16:45 3

У пятницю Шмигаль відповість на запитання Ради

17 травня 2021, 16:45 3
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Прем'єр звітуватиме щодо боротьби з коронавірусом
Прем'єр звітуватиме щодо боротьби з коронавірусом
Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю під час години питань до уряду народні депутати заслухають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю буде в стінах парламенту прем'єр-міністр України, який звітуватиме за пропозицією, що надійшла від профільного комітету з питань охорони здоров'я... щодо виконання постанови Верховної Ради, пов'язаної з вищезазначеною проблемою (що стосується профілактики і боротьби з коронавірусною інфекцією, проведенням вакцинації, забезпеченням медичних закладів усім необхідним для протидії COVID-19 - ред.), - сказав Разумков.

Водночас він наголосив, що для того, щоб оцінити роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова, необхідно передусім заслухати його звіт.

Тут не я маю визначати. Спочатку потрібно заслухати звіт, що для себе визначає як перемоги або недоліки міністр, а далі це обговорюватимемо. Але якщо ми говоримо загалом про ситуацію, то це спільна відповідальність Кабінету Міністрів, - сказав глава парламенту.

Спікер також зазначив, що на його голосування стосовно відставки Степанова впливатиме багато чинників, зокрема і його звіт про роботу.

Я орієнтуватимуся на колег і на позицію профільного комітету. Багато чинників, які впливатимуть на моє рішення, зокрема й звіт міністра, який ми з вами маємо почути. Думаю, що виходячи з цього я й сформую свою позицію, - наголосив він.

Як повідомлялося, у Кабміні хочуть продовжити до серпня адаптивний карантин. Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців.

Також відомо, що на карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень. Виплати отримують підприємці, які через обмеження не мали змоги працювати у "червоних" зонах карантину.

Деніс Шмигаль уряд Верховна Рада нардепи коронавірус звіт

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