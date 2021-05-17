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17 мая 2021, 18:06 254

В Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине

17 мая 2021, 18:06 254
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По состоянию на 17 мая там вакцинировали 42 925 человек
По состоянию на 17 мая там вакцинировали 42 925 человек
Фото: из открытых источников
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В Полтавской области наблюдается самый высокий показатель вакцинации от COVID-19 среди всех регионов Украины, который составляет 303 прививки на 10 тысяч населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала "Система здравоохранения Украины health-security", передает RegioNews.

Также среди лидеров Киевская область, где делают 99 прививок на 10 тысяч населения, город Киев, где показатель составляет 334,8, а также Черкасская область - 288,6.

По состоянию на 17 мая в Полтавской области вакцинировали 42 925 человек, из них препаратом AstraZeneca (CoviShield) - 19 272, CoronaVac - 3 993, Comirnaty (Pfizer) - 4 260, AstraZeneca - 15 400.

Прививки двумя дозами сделали 1 159 лицам, среди которых 231 миротворец из разных областей Украины, которые в начале мая отправились в Конго.

Плановая ревакцинация приоритетных групп населения на Полтавщине сейчас продолжается препаратами Comirnaty (Pfizer) и CoronaVac.

Вторыми дозами викцинируют работников и жителей интернатов системы социальной защиты, спасателей, учителей, маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают.

Напомним, ранее сообщалось, что Полтавщина выходит из "красной" зоны, глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать.

18 апреля Полтавщина получила вакцину Pfizer, в области начали вакцинировать персонал и жителей домов престарелых.

коронавирус вакцина Полтавская область регионы вакцинация

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