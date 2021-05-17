Стало відомо, коли КСУ розгляне призначення Шкарлета

Шкарлета призначили міністром освіти ще 17 грудня торік

Шкарлета призначили міністром освіти ще 17 грудня торік

Фото: МОН

Велика палата Конституційного суду цього тижня має намір розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Про це заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря написала у Тelegram, пише RegioNews.

"Велика палата КС планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України”, - написала народний депутат.

Вона нагадала, що раніше колегія суддів Конституційного суду відмовила у відкритті провадження в цій справі.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки. Згодом стало відомо про "кнопкодавство" під час голосування за посадовця. У березні ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета".