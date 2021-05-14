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Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші – штаб ООС
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14 травня 2021, 17:56 54

Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші – штаб ООС

14 травня 2021, 17:56 54
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Окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських військ
Окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських військ
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російських окупантів.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське – ще й з великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби сапери розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 травня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

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