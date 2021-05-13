В Одесі сталася пожежа в Державному архіві

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Фото: Суспільне

Вранці 13 травня у приміщенні Державного архіву в Одесі на вулиці Пироговська, 29 сталася пожежа.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Займання сталося у кабінеті на першому поверсі семиповерхової будівлі. У приміщенні було щільне задимлення, горіли комп'ютери та кондиціонер.

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь через вісім хвилин після прибуття на площі один квадратний метр.

За словами пожежників, ніхто не постраждав. Причину пожежі та збиток наразі встановлюють.

Нагадаємо, напередодні у Івано-Франківську загорілися склади.