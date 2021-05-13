15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 12:59 957

В Одесі сталася пожежа в Державному архіві

13 травня 2021, 12:59 957
Читайте также на русском языке
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Вранці 13 травня у приміщенні Державного архіву в Одесі на вулиці Пироговська, 29 сталася пожежа.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Займання сталося у кабінеті на першому поверсі семиповерхової будівлі. У приміщенні було щільне задимлення, горіли комп'ютери та кондиціонер.

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь через вісім хвилин після прибуття на площі один квадратний метр.

За словами пожежників, ніхто не постраждав. Причину пожежі та збиток наразі встановлюють.

Нагадаємо, напередодні у Івано-Франківську загорілися склади.

Україна Одеса пожежа вогонь рятувальники

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua