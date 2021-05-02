У МВС розповіли, як пройшла пасхальна ніч в регіонах
Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів
Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів
Під час Великодньої ночі в Україні не зафіксували серйозних порушень.
Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, безпеку забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців, пише RegioNews.
"Зараз грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку прихожан і дотримання карантину в пасхальну ніч забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців", - зазначив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.
В цілому в Україні великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки у Києві зафіксували порушень під час посиленого карантину.
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