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02 травня 2021, 14:33 6

У МВС розповіли, як пройшла пасхальна ніч в регіонах

02 травня 2021, 14:33 6
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Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів
Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів
Фото з відкритих джерел
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Під час Великодньої ночі в Україні не зафіксували серйозних порушень.

Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, безпеку забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців, пише RegioNews.

"Зараз грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку прихожан і дотримання карантину в пасхальну ніч забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців", - зазначив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

В цілому в Україні великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки у Києві зафіксували порушень під час посиленого карантину.

Україна МВС Великдень церква силовики

 
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