В МВД рассказали, как прошла пасхальная ночь в регионах
Пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов
Пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов
Во время пасхальной ночи в Украине не зафиксировали серьезных нарушений.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, безопасность обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей, пишет RegioNews.
"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей", - отметил первый замглавы МВД Сергей Яровой.
В целом в Украине пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов.
Напомним, ранее стало известно, сколько в Киеве зафиксировали нарушений во время усиленного карантина.
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