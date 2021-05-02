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02 мая 2021, 14:33 5

В МВД рассказали, как прошла пасхальная ночь в регионах

02 мая 2021, 14:33 5
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Пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов
Пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов
Фото из открытых источников
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Во время пасхальной ночи в Украине не зафиксировали серьезных нарушений.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, безопасность обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей, пишет RegioNews.

"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей", - отметил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

В целом в Украине пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов.

Напомним, ранее стало известно, сколько в Киеве зафиксировали нарушений во время усиленного карантина.

Украина МВД Пасха церковь силовики

 
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