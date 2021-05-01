Стало відомо, скільки у Києві зафіксували порушень під час посиленого карантину

Жорсткий карантин у столиці діяв з 24 березня по 1 травня

Жорсткий карантин у столиці діяв з 24 березня по 1 травня

Фото з відкритих джерел

За час дії посиленого карантину в Києві столичні правоохоронці зафіксували понад 10 тисяч правопорушень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу правоохоронців.

Так, поліція перевіряла дотримання протиепідемічних заходів та здійснювала перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті. Крім того, патрулювалися місця відпочинку киян.

В результаті перевірок, було виявлено 10 562 правопорушення. З них 957 протоколів склали на посадові особи. Зокрема, це розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.

На громадян за час "червоного" рівня карантину було складено 474 адмінпротоколу, а також винесено 9 131 постанову.

Нагадавши, 1 травня в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Тепер ці регіони перебувають в "жовтій" зоні карантину. Громадський транспорт і метро стане доступним для всіх пасажирів, а не тільки власників спецперепусток.