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01 травня 2021, 18:10 4

Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч

01 травня 2021, 18:10 4
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Вранці було поранено військового
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На Донбасі окупанти з початку 1 травня вже п'ять разів порушували режим припинення вогню. Постраждав один український військовий в результаті атаки з безпілотника.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики обстрілювали українські позиції біля Пісків, Шумів та Південного.

Обстріли також зафіксували поблизу Новгородського, де проросійські бойовики били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Українські військові на агресію окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь.

Стан військового, який вранці отримав поранення в результаті розриву гранати, скинутої з безпілотника бойовиків, наразі задовільний.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 1 травня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 1, 2021

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

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