Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор

Утром был ранен военный

Утром был ранен военный

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На Донбассе оккупанты с начала 1 мая уже пять раз нарушали режим прекращения огня. Пострадал один украинский военный в результате атаки с беспилотника.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции возле Песков, Шумов и Южного.

Обстрелы также зафиксировали вблизи Новгородского, где пророссийские боевики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Украинские военные на агрессию оккупационных сил открывали ответный огонь.

Состояние военного, который утром получил ранение в результате разрыва гранаты, сброшенной с беспилотника боевиков, сейчас удовлетворительное.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 1 мая 2021 года... Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 1, 2021

Напомним, в пятницу, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.