10:43  01 травня
В Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб
11:11  01 травня
У столиці, Миколаївській та Київській областях послабили карантин: що дозволено з 1 травня
10:05  01 травня
Бойовики на Донбасі знову поранили українського воїна
UA | RU
UA | RU
01 травня 2021, 10:05 10

Бойовики на Донбасі знову поранили українського воїна

01 травня 2021, 10:05 10
Читайте также на русском языке
Всього за минулу добу було порушено шість разів режим припинення вогню
Всього за минулу добу було порушено шість разів режим припинення вогню
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню. У суботу, 1 травня, окупанти двічі обстріляли сили ЗСУ й поранили нашого воїна.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС

Противник відкривав вогонь неподалік Красногорівки, поблизу селища Піски та у передмісті Авдіївки.

Також були зафіксовані обстріли в районі населеного пункту Широкине. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил за минулу добу не було.

Станом на 7 годину ранку 1 травня зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ: неподалік населеного пункту Новгородське та в районі Водяного - там ворог, застосувавши безпілотний літальний апарат, скинув ВОГ-17 на позиції українських військових.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, 29 квітня на Донбасі було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню оосійсько-окупаційними військами.

Україна війна зброя військові обстріли

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram