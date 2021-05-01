Бойовики на Донбасі знову поранили українського воїна
У п'ятницю, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню. У суботу, 1 травня, окупанти двічі обстріляли сили ЗСУ й поранили нашого воїна.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС
Противник відкривав вогонь неподалік Красногорівки, поблизу селища Піски та у передмісті Авдіївки.
Також були зафіксовані обстріли в районі населеного пункту Широкине. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил за минулу добу не було.
Станом на 7 годину ранку 1 травня зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ: неподалік населеного пункту Новгородське та в районі Водяного - там ворог, застосувавши безпілотний літальний апарат, скинув ВОГ-17 на позиції українських військових.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, 29 квітня на Донбасі було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню оосійсько-окупаційними військами.