Бойовики на Донбасі знову поранили українського воїна

Всього за минулу добу було порушено шість разів режим припинення вогню

Всього за минулу добу було порушено шість разів режим припинення вогню

Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню. У суботу, 1 травня, окупанти двічі обстріляли сили ЗСУ й поранили нашого воїна.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС

Противник відкривав вогонь неподалік Красногорівки, поблизу селища Піски та у передмісті Авдіївки.

Також були зафіксовані обстріли в районі населеного пункту Широкине. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил за минулу добу не було.

Станом на 7 годину ранку 1 травня зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ: неподалік населеного пункту Новгородське та в районі Водяного - там ворог, застосувавши безпілотний літальний апарат, скинув ВОГ-17 на позиції українських військових.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, 29 квітня на Донбасі було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню оосійсько-окупаційними військами.