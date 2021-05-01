У столиці, Миколаївській та Київській областях послабили карантин: що дозволено з 1 травня

Освітній процес у областях відновиться 5 травня

Освітній процес у областях відновиться 5 травня

Фото з відкритих джерел

З 1 травня Київ, Миколаївська та Київська області послабили жорсткі карантинні обмеження. Тепер ці регіони перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Про це пише RegioNews.

У "жовтих" зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри та інші заклади культури зможуть працювати з доступністю половини місць у залах.

З 1 травня у Києві громадський транспорт та метро стане доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток.

З 5 травня у Києві, Миколаївській та Київській областях відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька область скоро може потрапити до "червоної" зони карантину.