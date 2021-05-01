У столиці, Миколаївській та Київській областях послабили карантин: що дозволено з 1 травня
Освітній процес у областях відновиться 5 травня
Освітній процес у областях відновиться 5 травня
З 1 травня Київ, Миколаївська та Київська області послабили жорсткі карантинні обмеження. Тепер ці регіони перебувають у "жовтій" зоні карантину.
Про це пише RegioNews.
У "жовтих" зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри та інші заклади культури зможуть працювати з доступністю половини місць у залах.
З 1 травня у Києві громадський транспорт та метро стане доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток.
З 5 травня у Києві, Миколаївській та Київській областях відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька область скоро може потрапити до "червоної" зони карантину.
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