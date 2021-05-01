В столице, Николаевской и Киевской областях ослабили карантин: что разрешено с 1 мая
Образовательный процесс в областях возобновится 5 мая
Образовательный процесс в областях возобновится 5 мая
С 1 мая Киев, Николаевская и Киевская области ослабили жесткие карантинные ограничения. Теперь эти регионы находятся в "желтой" зоне карантина.
Об этом пишет RegioNews.
В "желтых" зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.
С 1 мая в Киеве общественный транспорт и метро станет доступным для всех пассажиров, а не только владельцев спецпропусков.
С 5 мая в Киеве, Николаевской и Киевской областях возобновится образовательный процесс в дошкольных, средних и высших учебных заведениях.
Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая область скоро может попасть в "красную" зону карантина.
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