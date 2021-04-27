В Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca

Больше всего привитых за сутки вакциной Sinovac

Больше всего привитых за сутки вакциной Sinovac

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине четыре человека получили вторую дозу прививки вакцины от коронавируса AstraZeneca. Всего за сутки 26 апреля в Украине сделали 11 100 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отмечается, что вторую дозу прививки в Украине получили уже 9 человек. При этом два человека получили одну дозу вакцины за границей, а еще трое - были повторно привиты 8 апреля.

Всего за сутки вакцинировали 11 100 человек, из которых 11 096 - первой дозой. Вакцину Pfizer получили 3588 человек, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 539 124 украинца.

Напомним, что в Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса.