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27 апреля 2021, 09:19 9

В Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca

27 апреля 2021, 09:19 9
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Больше всего привитых за сутки вакциной Sinovac 
Больше всего привитых за сутки вакциной Sinovac 
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине четыре человека получили вторую дозу прививки вакцины от коронавируса AstraZeneca. Всего за сутки 26 апреля в Украине сделали 11 100 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отмечается, что вторую дозу прививки в Украине получили уже 9 человек. При этом два человека получили одну дозу вакцины за границей, а еще трое - были повторно привиты 8 апреля.

Всего за сутки вакцинировали 11 100 человек, из которых 11 096 - первой дозой. Вакцину Pfizer получили 3588 человек, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 539 124 украинца.

Напомним, что в Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса.

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