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В Україні зафіксували майже 13 тис. нових випадків коронавірусу
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24 квітня 2021, 10:42 6

В Україні зафіксували майже 13 тис. нових випадків коронавірусу

24 квітня 2021, 10:42 6
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Найбільша кількість підтверджених випадків у Дніпропетровській області
Найбільша кількість підтверджених випадків у Дніпропетровській області
Рixabay
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В Україні за 23 квітня зафіксували 12 711 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook, пише RegioNews.

Найбільша кількість підтверджених випадків - 1 268 - у Дніпропетровській області. Велика частка нових випадків припадає на Київ (1 027), Харківську (964), Одеську (841) та Київську (815) області.

Всього за минулу добу госпіталізовано 3 508 людей, 392 людини померли, 13 687 людей одужали від коронавірусу.

За добу було проведено 92 136 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 23, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смертність від COVID-19 знизиться найближчими днями.

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