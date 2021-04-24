В Украине зафиксировали почти 13 тыс. новых случаев коронавируса

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Днепропетровской области

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Днепропетровской области

Рixabay

В Украине за 23 апреля зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев - 1 268 - в Днепропетровской области. Большая часть новых случаев приходится на Киев (1 027), Харьковскую (964), Одесскую (841) и Киевскую (815) области.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 3 508 человек, 392 человека скончались, 13 687 человек выздоровели от коронавируса.

За сутки было проведено 92 136 тестирований (в частности методом ПЦР-40 734, методом ИФА-17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).

12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. Отдельно,... Posted by Максим Степанов on Friday, April 23, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что смертность от COVID-19 снизится в ближайшие дни.