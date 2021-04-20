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20 апреля 2021, 11:44 8

Степанов прокомментировал инцидент с вечеринкой, которую устроил Тищенко во время карантина

20 апреля 2021, 11:44 8
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Он считает, что COVID не выбирает по социальному статусу
Он считает, что COVID не выбирает по социальному статусу
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал недопустимым многолюдные празднования дней рождений во время карантина - так он прокомментировал празднование дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Об этом он сказал на брифинге 20 апреля, пишет RegioNews.

"Мы все, несмотря на статус, независимо от того, где мы работаем, должны придерживаться этих правил – ради нашего здоровья, ради нашей жизни. Я считаю, что полностью недопустимо, когда ради, не знаю, празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие заведения для того, чтобы сделать себе приятное", - подчеркнул он.

Степанов добавил: "COVID не выбирает по социальному статусу: или ты политик, или водитель, например. Нет для ковиду никакой разницы. Он абсолютно одинаково поражает каждый организм".

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены, гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Тем временем в "Слуге народа" думают над санкциями относительно нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауна. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.

Украина карантин Минздрав Максим Степанов Николай Тищенко

 
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