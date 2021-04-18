Минздрав обновил карантинные зоны в Украине
Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон, «красными» по-прежнему остаются 13 областей и город Киев.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, пишет RegioNews.
Кроме столицы, красный уровень эпидемической опасности установлено в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Еще 9 регионов находятся в "оранжевой" зоне карантина: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.
Три области - Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская - в "желтой" зоне карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.