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18 апреля 2021, 13:25 12

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

18 апреля 2021, 13:25 12
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Киев и 12 областей продолжают оставаться "красными"
Киев и 12 областей продолжают оставаться "красными"
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон, «красными» по-прежнему остаются 13 областей и город Киев.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

Кроме столицы, красный уровень эпидемической опасности установлено в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Еще 9 регионов находятся в "оранжевой" зоне карантина: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.

Три области - Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская - в "желтой" зоне карантина.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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