За каждого больного с Covid-19 НСЗУ платит почти 45 тысяч гривен

Сумма выплат зависит от состояния пациента

Сумма выплат зависит от состояния пациента

Фото из открытых источников

За лечение одного стационарного больного коронавирусом Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в среднем платит больницам почти 45 тысяч гривен.

Об этом сообщили на странице НСЗУ в Фейсбуке, пишет RegioNews.

В НСЗУ объяснили, что при необходимости стационарного лечения COVID-19 пациент не может выбирать больницу.

Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой ЭМП в определенный в регионе учреждение здравоохранения, в котором есть свободные места. На сегодня свыше 500 больниц имеют контракт с НСЗУ на оказание стационарной помощи пациентам с коронавирусной болезнью, - пояснили в ведомстве.

В больнице пациенту с коронавирусом бесплатно предоставляются следующие услуги:

первичный осмотр и тестирование на COVID-19;

необходимые инструментальные и лабораторные исследования, такие как ЭКГ, развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза, бактериологические и другие;

медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к аппаратам ИВЛ и ЕКМО;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости. Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств;

мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;

обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода;

профилактика общих осложнений;

консультации врачей других специальностей и другое.

В целом на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в 2020 году НСЗУ выплатила заведениям более 11 млрд грн. То есть почти 45 тыс. грн в среднем на одного пациента. Это означает, что есть пациенты, на которых тратится в 2-3 раза больше средств, а есть те, на которых тратится меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.