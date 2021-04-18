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За каждого больного с Covid-19 НСЗУ платит почти 45 тысяч гривен
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18 апреля 2021, 12:57 4

За каждого больного с Covid-19 НСЗУ платит почти 45 тысяч гривен

18 апреля 2021, 12:57 4
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Сумма выплат зависит от состояния пациента
Сумма выплат зависит от состояния пациента
Фото из открытых источников
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За лечение одного стационарного больного коронавирусом Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в среднем платит больницам почти 45 тысяч гривен.

Об этом сообщили на странице НСЗУ в Фейсбуке, пишет RegioNews.

В НСЗУ объяснили, что при необходимости стационарного лечения COVID-19 пациент не может выбирать больницу.

Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой ЭМП в определенный в регионе учреждение здравоохранения, в котором есть свободные места. На сегодня свыше 500 больниц имеют контракт с НСЗУ на оказание стационарной помощи пациентам с коронавирусной болезнью, - пояснили в ведомстве.

В больнице пациенту с коронавирусом бесплатно предоставляются следующие услуги:

  • первичный осмотр и тестирование на COVID-19;
  • необходимые инструментальные и лабораторные исследования, такие как ЭКГ, развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза, бактериологические и другие;
  • медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
  • кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к аппаратам ИВЛ и ЕКМО;
  • медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости. Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств;
  • мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;
  • обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода;
  • профилактика общих осложнений;
  • консультации врачей других специальностей и другое.

В целом на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в 2020 году НСЗУ выплатила заведениям более 11 млрд грн. То есть почти 45 тыс. грн в среднем на одного пациента. Это означает, что есть пациенты, на которых тратится в 2-3 раза больше средств, а есть те, на которых тратится меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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