На Донбассе зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций

Ранен один украинский военный

Ранен один украинский военный

Фото: штаб ООС

В течение суток, 17 апреля, в зоне ООС на Донбассе зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

В частности, неподалік Новомихайлівки противник открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12.

У Майорска, Новгородского, Зайцевого, Южного, Шумов и Луганского враг стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, Широкиного, Авдеевки и Водяного, что на Донбассе, враг вел обстрелы из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 18 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 18 апреля 2021 года Слава... Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 17, 2021

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение.