10:30  18 апреля
В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине
12:57  18 апреля
За каждого больного с Covid-19 НСЗУ платит почти 45 тысяч гривен
09:59  18 апреля
На Донбассе зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2021, 09:59 4

На Донбассе зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций

18 апреля 2021, 09:59 4
Читайте також українською мовою
Ранен один украинский военный
Ранен один украинский военный
Фото: штаб ООС
Читайте також
українською мовою

В течение суток, 17 апреля, в зоне ООС на Донбассе зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

В частности, неподалік Новомихайлівки противник открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12.

У Майорска, Новгородского, Зайцевого, Южного, Шумов и Луганского враг стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, Широкиного, Авдеевки и Водяного, что на Донбассе, враг вел обстрелы из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 18 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 18 апреля 2021 года Слава...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 17, 2021

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение.

Донбасс война ООС обстрелы ранение

Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, один украинский военный получил ранение
17 апреля 2021, 18:31
На Донбассе полноценно работает только один КПВВ из семи - Госпогранслужба
17 апреля 2021, 13:57
На Донбассе за сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение
17 апреля 2021, 10:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua