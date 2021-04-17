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Доба на Донбасі: 5 обстрілів, один український військовий отримав поранення
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17 квітня 2021, 18:31 33

Доба на Донбасі: 5 обстрілів, один український військовий отримав поранення

17 квітня 2021, 18:31 33
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Окупанти продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України
Окупанти продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 5 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12. У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу 15 обстрілів, бойовики застосували заборонене озброєння.

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