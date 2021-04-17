Доба на Донбасі: 5 обстрілів, один український військовий отримав поранення
Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 5 випадків порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12. У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації було проінформовано представників ОБСЄ.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу 15 обстрілів, бойовики застосували заборонене озброєння.