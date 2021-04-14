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14 квітня 2021, 13:14 447

У Донецькій області затримали групу наркоторгівців з товаром на 5 млн

14 квітня 2021, 13:14 447
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Наркоділків затримали у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва
Наркоділків затримали у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва
Фото: СБУ
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Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого угруповання, яке збувало психотропи і прекурсори у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить майже 5 млн грн.

Про це повыдомляэ RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Наркобізнес організували п’ятеро мешканців Краматорська. "Товар" вони отримували через приватний сервіс поштового зв’язку з інших регіонів України або доставками з приватних авто. Клієнтів зловмисники підшукували через власний анонімний Телеграм-канал, збували наркотики через так звані "закладки", - повідомили оперативники.

У ході проведення спільних заходів правоохоронці затримали наркоділків у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва.

У межах кримінального провадження за 3 ст. 307 Кримінального кодексу України зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, у Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру. Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень.

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