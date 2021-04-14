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14 апреля 2021, 17:10 3

В Харькове рэкетиры вымогали у бизнесмена 700 тысяч долларов, их задержали

14 апреля 2021, 17:10 3
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Задержанные участники организованной преступной группировки имеют связи с криминалитетом
Задержанные участники организованной преступной группировки имеют связи с криминалитетом
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В Харьковской области правоохранители задержали членов преступной группировки, которые требовали у предпринимателя перерегистрировать на них фирму, а после неудачного рейдерства требовали 700 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 24 марта 2021 года в пгт. Панютино Харьковской области группа лиц предъявила требование председателю общества с ограниченной ответственностью перерегистрировать принадлежащее ему предприятие на указанных лиц. Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения в виде побоев и сообщили, что в случае отказа пострадают члены его семьи", - говорится в сообщении.

Известно, что на следующий день пострадавший написал заявление в прокуратуру. Позже он снова встретился с вымогателями, которые угрожая, требовали от него 700 тыс. долларов.

В тот же день глава ООО передал рэкетирам 100 тысяч долларов США в качестве гарантии того, что соглашается на их требования. 14 апреля этого года, находясь в отеле "Kharkiv Palace", потерпевший передал группе вымогателей 600 тыс. долларов США. Сразу после этого пять человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным, проводятся следственные действия.

Напомним, в Донецкой области задержали группу наркоторговцев с товаром на 5 млн.

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