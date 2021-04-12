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12 квітня 2021, 09:02 16

Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала

12 квітня 2021, 09:02 16
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Найбільше нових заражень в Дніпропетровській області (1112)
Найбільше нових заражень в Дніпропетровській області (1112)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 11 квітня COVID-19 діагностували у 7856 осіб, зафіксовано 287 летальних випадків, госпіталізували 2770 осіб, 5355 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7856 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 12 квітня. Серед захворілих - 355 дітей і 119 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 40 109 (методом ПЛР - 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 145).

Найбільше випадків захворювання зареєстровано у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), г. Київ (537) та Київській (477) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 861 105 нових COVID-заражень, 37 301 смертельний випадок, 1 416 215 одужань від коронавірусу.

Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу.

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