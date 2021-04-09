Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна

52% опрошенных опасаются, что могут заболеть коронавирусом

52% опрошенных опасаются, что могут заболеть коронавирусом

Фото из открытых источников

Около двух третей украинцев поддерживают введение жесткого карантина, но не закрытие городского и междугородного транспорта.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В частности, почти две трети - 65% - опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауну), 33% – не поддерживают. Еще 3% не смогли ответить. С начала марта поддержка карантина выросла с 56% до 65%, последних относительно больше среди жителей центра страны, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

77% поддерживают закрытия ресторанов и кафе в рамках "жесткого карантина", 63% – закрытие школ, 59% – детсадов. Зато закрытия городского и междугородного транспорта, не поддерживают более двух третей граждан - почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений общественного питания, образовательных учреждений и транспорта.

При этом 55% заявили, что будут больше придерживаться правил "жесткого карантина", чем весной прошлого года. 17% – сказали, что будут делать это меньше, 26% – так же.

Напомним, что украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина.