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09 апреля 2021, 13:14 13

Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна

09 апреля 2021, 13:14 13
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Фото из открытых источников
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Около двух третей украинцев поддерживают введение жесткого карантина, но не закрытие городского и междугородного транспорта.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В частности, почти две трети - 65% - опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауну), 33% – не поддерживают. Еще 3% не смогли ответить. С начала марта поддержка карантина выросла с 56% до 65%, последних относительно больше среди жителей центра страны, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

77% поддерживают закрытия ресторанов и кафе в рамках "жесткого карантина", 63% – закрытие школ, 59% – детсадов. Зато закрытия городского и междугородного транспорта, не поддерживают более двух третей граждан - почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений общественного питания, образовательных учреждений и транспорта.

При этом 55% заявили, что будут больше придерживаться правил "жесткого карантина", чем весной прошлого года. 17% – сказали, что будут делать это меньше, 26% – так же.

Напомним, что украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина.

коронавирус карантин опрос болезнь локдаун

 
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