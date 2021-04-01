Українці почали більше підтримувати введення жорсткого карантину, - опитування

На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян

На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян

Фото з відкритих джерел

В кінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

За словами соціологів, з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину. На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян.

За даними опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті введення жорсткого карантину, 37% - мають протилежну думку.

Наприкінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Раніше у МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні.