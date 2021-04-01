Українці почали більше підтримувати введення жорсткого карантину, - опитування
На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян
На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян
В кінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.
За словами соціологів, з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину. На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян.
За даними опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті введення жорсткого карантину, 37% - мають протилежну думку.
Наприкінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.
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