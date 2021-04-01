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01 квітня 2021, 10:59

Українці почали більше підтримувати введення жорсткого карантину, - опитування

01 квітня 2021, 10:59
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На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян
На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян
Фото з відкритих джерел
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В кінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

За словами соціологів, з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину. На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян.

За даними опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті введення жорсткого карантину, 37% - мають протилежну думку.

Наприкінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Раніше у МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні.

коронавірус вакцина карантин опитування вакцинація

 
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