ДБР проводить обшуки в головному офісі "Укрзалізниці"

Водночас тимчасова слідча комісія Ради розглядає питання готовності лікарень УЗ до боротьби з коронавірусом

Водночас тимчасова слідча комісія Ради розглядає питання готовності лікарень УЗ до боротьби з коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

У четвер, 8 квітня, в головному офісі "Укрзалізниці" проходять обшуки, які проводяться Державним бюро розслідувань.

Як передає RegioNews, про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки і оцінки стану "Укрзалізниці" Юлія Гришина.

Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в офісі Укрзалізниці. Через годину заплановано засідання нашої тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях боротьби з COVID-19 і за результатами аварії 29 березня", - написала вона.

Нагадаємо, дана тимчасова слідча комісія була створена наприкінці січня у зв'язку з порушеннями в компанії, які були виявлені під час планової ревізії.

Однак, як зазначає PavlovskyNews, в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик відмовився відповідати на питання журналіста про обшуки ДБР в центральному офісі. Наразі ТСК розглядає питання по лікарням "Укрзалізниці".

За словами Юлії Гришиної, Юрик і керівник Центру охорони здоров'я "Укрзалізниці" Наталя Белінська розповіли, що все в порядку і медичні заклади всім забезпечені. Однак, за даними видання, ситуація діаметрально протилежна.

Наприклад, ж/д лікарня Одеси не обладнана всім необхідним, адже тендера почали проводитися менше місяця назад, хоча гроші виділялися з початку року. А ще тиждень тому з'ясувалося, що там проблеми з електропроводкою", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що чиновників "Укразалізниці” підозрюють в халатності через аварію "Інтерсіті" під Запоріжжям.

Крім того, 16 березня, СБУ викрила фейкові ремонти на мільйони гривень в "Укрзалізниці". Для приховування оборудки ділки сфальсифікували технічну та бухгалтерську документацію.

Згодом, 18 березня прем’єр-міністр доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи "Укрзалізниці".