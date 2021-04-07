Між Львовом та Рівним знову курсуватимуть потяги

Раніше рух потягів у "червоних" зонах карантину було заборонено

Раніше рух потягів у "червоних" зонах карантину було заборонено

Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівно. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почнуть рух з 9 квітня.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу УЗ. Поїзд № 804/803 буде відправлятися зі станції Рівно о 06:45. Зупинки будуть відбуватися в Здолбунові (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Підзамче (9:22-9:23). До Львова поїзд прибуває о 9:35. Поїзд № 806/805 відправлятиметься зі Львова о 16:31. Зупинки Підзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунові (19:01-19:03). У Рівному прибуває о 19:16. Також в УЗ нагадали про необхідність пасажирам дотримуватися правила протиепідемічної безпеки, зокрема, носити маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту. Раніше повідомлялося, що у Рівному за дотриманням карантину будуть слідкувати рейдові групи.

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