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07 апреля 2021, 11:50 8

Между Льовов и Ровно снова будут курсировать поезда

07 апреля 2021, 11:50 8
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Ранее движение поездов в "красных" зонах карантина было запрещено
Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов между Львовом и Ровно. Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начнут движение с 9 апреля.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Поезд № 804/803 будет отправляться со станции Ровно в 06:45. Остановки будут происходить в Здолбунове (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Подзамче (9:22-9:23). Во Львов поезд прибывает в 9:35.

Поезд № 806/805 будет отправляться из Львова в 16:31. Остановки Подзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунове (19:01-19:03). В Ровно прибывает в 19:16.

Также в УЗ напомнили о необходимости пассажирам соблюдать правила противоэпидемической безопасности, в частности, носить маску, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы.

Украина Укрзализныця поезд Львов Ровно

 
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