Ще одна область України опинилася під загрозою потрапляння в "червону зону"

Розширення "червоної зони" може відбутися вже завтра

Розширення "червоної зони" може відбутися вже завтра

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Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Радіо Трек" з посиланням на дані обласної комісії ТЕБ та НС.

Згідно з новими даними, Рівненщина знаходиться на контрольних показниках і може потрапити в "червону зону". Так, в області реєструють високий показник госпіталізацій з підозрою або підтвердженим COVID-19. Станом на сьогодні 963 пацієнти з коронавірусом перебувають у лікарнях, з яких третина - у важкому стані, понад півсотні в реанімації.

Ми завжди пропонували підсилити контроль, але найближчі 3 тижні це буде кульмінація", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

За даними видання, державна комісія з ТЕБ і НС в суботу може відправити Рівненську область в "червону" зону, якщо станом на завтра будуть такі ж показники, як і сьогодні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.