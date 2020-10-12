В Україні з’явився атлас нового адміністративно-територіального устрою

Він містить детальні карти кожної області України та АР Крим

Він містить детальні карти кожної області України та АР Крим

Фото: minregion.gov.ua

В Україні видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України", який відображає новий поділ на райони та територіальні громади.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоди, у 2020 році по всій країні було створено нові громади і нові райони, межі та склад яких було відображено у новому атласі.

Відомо, що атлас підготувало Товариство дослідників України під редакцією автора ідеї Павла Остапенка та за підтримки ОБСЄ в Україні.

Також атлас містить детальні карти кожної області України та АР Крим. Ознайомитись з атласом можна тут.

Нагадаємо, адмінреформа в Україні: став відомий повний перелік нових районів. Всього було створено 129 районів.