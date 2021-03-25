Разумков сказав, чи доцільно зараз вводити локдаун
Зараз у державі діє адаптивний карантин
Зараз у державі діє адаптивний карантин
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає недоцільним вводити по всій Україні повний локдаун. Зараз у державі діє адаптивний карантин.
Про це він сказав в ефірі "Українського радіо", пише RegioNews.
Разумков сподівається, що деякі області почнуть виходити з "червоної" зони і повертатися до звичного життя.
"Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою", - заявив спікер Ради.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун.
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