Разумков сказал, целесообразно ли сейчас вводить локдаун
Сейчас в стране действует адаптивный карантин
Сейчас в стране действует адаптивный карантин
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вводить по всей Украине полный локдаун. Сейчас в стране действует адаптивный карантин.
Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", пишет RegioNews.
Разумков надеется, что некоторые области начнут выходить из "красной" зоны и возвращаться к привычной жизни.
"Вводить по всей стране полный карантин, по состоянию на сегодня, не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством", - заявил спикер Рады.
Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине не будут вводить общенациональный локдаун.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая