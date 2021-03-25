Разумков сказал, целесообразно ли сейчас вводить локдаун

Сейчас в стране действует адаптивный карантин

Сейчас в стране действует адаптивный карантин

Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вводить по всей Украине полный локдаун. Сейчас в стране действует адаптивный карантин.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", пишет RegioNews.

Разумков надеется, что некоторые области начнут выходить из "красной" зоны и возвращаться к привычной жизни.

"Вводить по всей стране полный карантин, по состоянию на сегодня, не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством", - заявил спикер Рады.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине не будут вводить общенациональный локдаун.