Кравчук вакцинувався від COVID в прямому ефірі
Він отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield
Він отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук отримав щеплення від коронавірусу вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).
Про це повідомляє канал "Україна 24", передає RegioNews.
Перший Президент незалежної України і голова делегації України у ТКГ вакцинувався препаратом covishield", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що 87-річний політик зробив щеплення в одній з київських клінік.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19. Також повідомлялось, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19.
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