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Кравчук вакцинувався від COVID в прямому ефірі
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25 березня 2021, 11:26 9

Кравчук вакцинувався від COVID в прямому ефірі

25 березня 2021, 11:26 9
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Він отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield
Він отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук отримав щеплення від коронавірусу вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).

Про це повідомляє канал "Україна 24", передає RegioNews.

Перший Президент незалежної України і голова делегації України у ТКГ вакцинувався препаратом covishield", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 87-річний політик зробив щеплення в одній з київських клінік.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19. Також повідомлялось, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19.

ТКГ медики лікування Леонід Кравчук вакцинація

 
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