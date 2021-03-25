Кравчук вакцинировался от COVID в прямом эфире
Он получил первую инъекцию препаратом CoviShield
Он получил первую инъекцию препаратом CoviShield
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук получил прививку от коронавируса вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).
Об этом сообщает канал "Украина 24", передает RegioNews.
Первый Президент независимой Украины и глава делегации Украины в ТКГ вакцинировался препаратом covishield", - говорится в сообщении.
Известно, что 87-летний политик сделал прививку в одной из столичных клиник.
Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19. Также сообщалось, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.
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