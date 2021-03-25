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25 марта 2021, 11:26 20

Кравчук вакцинировался от COVID в прямом эфире

25 марта 2021, 11:26 20
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Он получил первую инъекцию препаратом CoviShield
Он получил первую инъекцию препаратом CoviShield
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук получил прививку от коронавируса вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).

Об этом сообщает канал "Украина 24", передает RegioNews.

Первый Президент независимой Украины и глава делегации Украины в ТКГ вакцинировался препаратом covishield", - говорится в сообщении.

Известно, что 87-летний политик сделал прививку в одной из столичных клиник.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19. Также сообщалось, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.

ТКГ медики лечение Леонид Кравчук вакцинация

 
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