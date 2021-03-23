Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"
Сьогодні, 23 березня, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.
Повідомляється, що поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Широкиного – вели вогонь зі стрілецької зброї.
Також наголошується, що поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, March 23, 2021
Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.