Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"

Ніхто з українських бійців не постраждав

Ніхто з українських бійців не постраждав

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 23 березня, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Широкиного – вели вогонь зі стрілецької зброї.

Також наголошується, що поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.