На Донбасі фіксують грубі порушення з боку бойовиків: за добу режим "тиші" порушено 5 разів

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів. А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчука - вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Порушення із застосуванням зброї супроводжувались відверто сфабрикованими звинуваченнями в інформаційному просторі. Зокрема щодо відкриття з боку підрозділів Збройних Сил України снайперського вогню. Фейкові новини інтенсивно тиражувалися у так званих ЗМІ ОРДО", - зазначають у штабі.

Українська сторона СЦКК підготувала відповідну ноту на адресу СММ ОБСЄ із матеріалами розслідування за фактами відвертих маніпуляцій з боку російсько-окупаційних військ, серед яких, матеріали відеофіксації подій в районі населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово окупованій території.

Станом на 7 годину ранку 23 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 22 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режиму припинення вогню.