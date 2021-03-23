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Война на Донбассе: оккупанты трижды сорвали режим "тишины"
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23 марта 2021, 18:06 5

Война на Донбассе: оккупанты трижды сорвали режим "тишины"

23 марта 2021, 18:06 5
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Никто из украинских бойцов не пострадал
Никто из украинских бойцов не пострадал
Фото из открытых источников
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Сегодня, 23 марта, было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкиного – вели огонь из стрелкового оружия.

Также отмечается, что вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, March 23, 2021

Напомним, в течение минувших суток, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

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