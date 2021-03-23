Война на Донбассе: оккупанты трижды сорвали режим "тишины"
Сегодня, 23 марта, было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Сообщается, что вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкиного – вели огонь из стрелкового оружия.
Также отмечается, что вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, March 23, 2021
Напомним, в течение минувших суток, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.