Война на Донбассе: оккупанты трижды сорвали режим "тишины"

Никто из украинских бойцов не пострадал

Никто из украинских бойцов не пострадал

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 марта, было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкиного – вели огонь из стрелкового оружия.

Также отмечается, что вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщили в штабе.

Напомним, в течение минувших суток, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.