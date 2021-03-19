Из производителей вакцин от коронавируса сняли ответственность

Закон будет действовать в течение четырех лет

Закон будет действовать в течение четырех лет

Рixabay

Верховная Рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте №5247.

"За" проголосовали 236 парламентариев, пишет RegioNews.

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Кроме того, Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда начинает действовать вакцина от коронавируса после прививки.