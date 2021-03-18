В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса, - Степанов

В Минздраве считают, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены

В Минздраве считают, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены

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В нашей стране до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавирус. При этом министр здравоохранения Максим Степанов считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.

Об этом Степанов заявил в эфире "ТСН", пишет RegioNews. Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены. "У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сохранить как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов. Напомним, в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.

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