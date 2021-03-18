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18 марта 2021, 10:53 9

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса, - Степанов

18 марта 2021, 10:53 9
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В Минздраве считают, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены
В Минздраве считают, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены
Фото из открытых источников
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В нашей стране до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавирус. При этом министр здравоохранения Максим Степанов считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.

Об этом Степанов заявил в эфире "ТСН", пишет RegioNews.

Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

"У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сохранить как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.

коронавирус Украина Киев карантин Максим Степанов

 
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