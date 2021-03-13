Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня

Комплекс буде закритим 2 тижні

Комплекс буде закритим 2 тижні

Фото: bukovel.com

Регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення закрити туристичний комплекс "Буковель" з 13 по 27 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба курорту.

Наголошується, що в цей період буде обмежено в'їзд громадянам с. Поляниця (у тому числі в туристичний комплекс "Буковель") з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою.

Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК "Буковель" об’єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг. Зі свого боку адміністрація ТК "Буковель" обіцяє докласти всіх зусиль для забезпечення наших гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27.03.2021", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 12 березня гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закривають на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.