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10 березня 2021, 09:22 6

Коронавірус в Україні: за добу більше шести тисяч нових випадків зараження

10 березня 2021, 09:22 6
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Найбільше нових заражень виявили у Києві та Одеській області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 березня COVID-19 виявили у 6377 осіб, зафіксовано 219 летальних випадків, госпіталізували 1 904 людини, 5687 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6377 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 березня. Серед захворілих - 309 дітей і 263 медпрацівника", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 64 126 (в тому числі методом ПЛР - 33 904, методом ІФА - 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 15 106).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) і Львівській (523) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 416 438 осіб;
  • одужало - 1 204 916 осіб;
  • летальних результатів - 27 423;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 188 346.

Нагадаємо, в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.

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