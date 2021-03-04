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04 марта 2021, 16:50 6

В Украине разработают алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

04 марта 2021, 16:50 6
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Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании
Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании
Фото: Минздрав
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Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

"Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен", - резюмировал санврач.

Напомним, что 100 тысяч украинцев записались в очередь на COVID-вакцинацию.

Минздрав Украина коронавирус карантин Виктор Ляшко

 
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