В Минздраве хотят до конца года провакцинировать от коронавируса 80% населения Украины
Пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 лиц
Пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 лиц
В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабіхтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, пишет RegioNews.
Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.
"Поддержка, которую мы имеем, она вдохновляет и до конца этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.
Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.
Ранее стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса.
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