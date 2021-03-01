Степанов пояснив, чому медики не хочуть вакцинуватися від COVID-19

За його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку

За його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому багато медиків відмовляються вакцинуватися від коронавірусу.

Про це очільник МОЗ повідомив журналістам 1 березня поблизу Олександрівської клінічної лікарні у Києві, де він отримав щеплення від COVID-19, пише RegioNews. Так, за його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку. "Коли говорять, що багато медиків відмовляються, то не говорять, що у нас багато медиків перехворіли на COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть вакцинуватись, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", - заявив Степанов. Водночас він додав, що згідно з рекомендаціями МОЗ, людина за бажанням може робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби, але за світовою практикою – бажано робити щеплення через 6 місяців після перенесеного COVID-19. Нагадаємо, Кабмін б’є на сполох через зростання захворюваності у ще двох областях.

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