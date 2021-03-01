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01 березня 2021, 18:33 6

Степанов пояснив, чому медики не хочуть вакцинуватися від COVID-19

01 березня 2021, 18:33 6
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За його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку
За його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому багато медиків відмовляються вакцинуватися від коронавірусу.

Про це очільник МОЗ повідомив журналістам 1 березня поблизу Олександрівської клінічної лікарні у Києві, де він отримав щеплення від COVID-19, пише RegioNews.

Так, за його словами, це відбувається тому, що вони вже перенесли хворобу і наразі мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку.

"Коли говорять, що багато медиків відмовляються, то не говорять, що у нас багато медиків перехворіли на COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть вакцинуватись, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", - заявив Степанов.

Водночас він додав, що згідно з рекомендаціями МОЗ, людина за бажанням може робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби, але за світовою практикою – бажано робити щеплення через 6 місяців після перенесеного COVID-19.

Нагадаємо, Кабмін б’є на сполох через зростання захворюваності у ще двох областях.

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