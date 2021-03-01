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01 марта 2021, 18:33 7

Степанов объяснил, почему медики не хотят вакцинироваться от COVID-19

01 марта 2021, 18:33 7
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По его словам, это происходит потому, что они уже перенесли болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода
По его словам, это происходит потому, что они уже перенесли болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему многие медики отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Об этом глава Минздрава сообщил журналистам 1 марта вблизи Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил прививку от COVID-19, пишет RegioNews.

Так, по его словам, это происходит потому, что они уже перенесли болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.

"Когда говорят, что многие медики отказываются, то не говорят, что у нас много медиков переболели COVID-19 и есть большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил Степанов.

Он добавил, что в связи с рекомендациями МОЗ, человек по желанию может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике – желательно делать прививку через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

Напомним, Кабмин бьет тревогу из-за роста заболеваемости в двух областях.

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