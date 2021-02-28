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28 февраля 2021, 11:29 26

За сутки в Украине вакцинировали лишь 90 человек

28 февраля 2021, 11:29 26
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Прививки делали только в трех областях Украины
Прививки делали только в трех областях Украины
Фото из открытых источников
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В субботу, 27 февраля, в Украине прививки от коронавируса получили только 90 человек, вакцинация проходила в 3 регионах.

Об этом сообщил Министерство здравоохранения в Телеграм, пишет RegioNews.

90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля 2021 года в Украине. От начала кампании привито 3141человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки вакцинация проводилась лишь в трех областях: Донецкой (50 прививок), Луганской (20 прививок) и Херсонской (20 прививок).

Напомним, 26 февраля в Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19.

27 февраля в Луганской области началась кампания по прививки военнослужащих вакциной AstraZeneca (Covishield) против коронавирусной болезни COVID-19.

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