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27 лютого 2021, 15:11 78

На Луганщині почали COVID-вакцинацію серед військовослужбовців

27 лютого 2021, 15:11 78
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Спочатку вакцинують військових медиків
Спочатку вакцинують військових медиків
Фото: Facebook
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В Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

Так, першим вакцину отримав капітан медичної служби Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовослужбовцям, що захворіли коронавірусом.

Зазначається, що спочатку вакцинувати мають усіх військових медиків та поступово будуть вакциновані всі представники силових відомств. Зараз 6 800 доз вакцини Covishield з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації захисників України.

Всі, хто виявив бажання вакцинуватися, проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані анамнезу і тоді визначається, чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції на компоненти вакцини", - розповів керівник мобільного шпиталю Андрій Телефанко.

Водночас за словами керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая, всім, хто побоюється нової вакцини, він рекомендує поглянути на своє плече та побачити там нагадування про щеплення, які обов'язково всім робили у дитинстві.

"Слава Богу, всі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа і поліомієліт, давно подолані", - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай і додав, що обов'язково буде вакцинуватися, як тільки рівень антитіл у нього в крові стане нижче норми. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.

Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.

Луганська область військові медики вакцинація коронавірус

 
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