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27 лютого 2021, 10:29 236

Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже три тисячі осіб

27 лютого 2021, 10:29 236
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Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 26 лютого COVID-19 виявили у 8172 осіб, зафіксовано 151 летальний випадок, були госпіталізовані 2806 осіб, 4766 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

8172 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого. Серед захворілих - 519 дітей і 292 медпрацівники", - написав міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Крім того, за добу було проведено тестувань - 78 040 (в тому числі методом ПЛР - 35 714, методом ІФА - 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген - 25 336).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло - 1 342 016 осіб;
  • видужало - 1 168 321 особа;
  • летальних результатів - 25 893;
  • проведення ПЛР-тестів - 6 881 688.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 8003 осіб.

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