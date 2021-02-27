Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже три тисячі осіб

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 26 лютого COVID-19 виявили у 8172 осіб, зафіксовано 151 летальний випадок, були госпіталізовані 2806 осіб, 4766 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

8172 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого. Серед захворілих - 519 дітей і 292 медпрацівники", - написав міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Крім того, за добу було проведено тестувань - 78 040 (в тому числі методом ПЛР - 35 714, методом ІФА - 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген - 25 336).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 1 342 016 осіб;

видужало - 1 168 321 особа;

летальних результатів - 25 893;

проведення ПЛР-тестів - 6 881 688.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 8003 осіб.